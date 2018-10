später lesen Bundespräsident: Europa wird zu oft schlechtgeredet Teilen

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat davor gewarnt, dass die Europäische Union oft nur mit Problemen verbunden wird. „Wir berichten zu häufig von Europa, wenn Dinge schief laufen oder Einigungen scheitern, aber eigentlich zu wenig über die Normalität in Europa, in der viel mehr funktioniert, als die meisten wahrhaben wollen oder wissen können“, sagte Steinmeier in Wien. dpa