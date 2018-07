später lesen Bundespolizei identifiziert Verursacherin von Airport-Chaos Teilen

Twittern







Sie hat ein stundenlanges Chaos am Flughafen München ausgelöst, das auch zu mindestens 200 Flugausfällen führte - am Abend gab die Bundespolizei bekannt, dass sie die Frau, der es gelungen war, ohne Kotrolle in einen Sicherheitsbereich zu kommen identifiziert hat. dpa