Bayer Leverkusen will seine Punktlos-Serie in der Fußball-Bundesliga beenden. Der Werksclub empfängt FSV Mainz 05. Die Leverkusener hoffen, den Schwung aus dem 3:2-Erfolg in der Europa League bei Ludogorez Rasgrad in Bulgarien mitzunehmen. dpa