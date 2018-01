später lesen Bundeskanzlerin Merkel zu Kurzbesuch in Bulgarien Teilen

Bundeskanzlerin Angela Merkel ist zu einem kurzen Besuch in der bulgarischen Hauptstadt Sofia eingetroffen. Merkel will mit Bulgariens bürgerlichem Ministerpräsidenten Boiko Borissow die Prioritäten des bulgarischen EU-Ratsvorsitzes besprechen. Dabei dürften der Schutz der EU-Außengrenzen sowie die Reform der Asyl- und Migrationspolitik zur Sprache kommen. Das an die Türkei grenzende Bulgarien hat auch die Verbesserung der Beziehungen zwischen Brüssel und Ankara sowie die Integration der Westbalkanländer auf der Agenda. dpa