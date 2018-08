später lesen Bund und „Modellstädte“ präsentieren Projekte für Nahverkehr Teilen

Im Kampf gegen zu viele Diesel-Abgase in deutschen Kommunen wollen fünf „Modellstädte“ Ideen für einen attraktiveren Nahverkehr mit Bussen und Bahnen vorstellen. Die Oberbürgermeister aus Bonn und Essen in Nordrhein-Westfalen sowie aus Mannheim, Reutlingen und Herrenberg in Baden-Württemberg werden dazu heute in Berlin erwartet. dpa