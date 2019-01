später lesen Bund der Steuerzahler: Bei Steuerentlastungen Versprechen einhalten Teilen

Der Bund der Steuerzahler hat vehement Steuerentlastungen für die Bürger gefordert. Verbandspräsident Reiner Holznagel sagte der Deutschen Presse-Agentur in Berlin: „Wir müssen jetzt in wirtschaftlich guten Zeiten agieren.“ Es sei an der Zeit, Versprechen einzuhalten und den Solidaritätszuschlag komplett zu streichen. dpa