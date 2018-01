später lesen Bütikofer will in den Grünen-Parteirat Teilen

Im Ringen um die insolvente Air-Berlin-Tochter Niki kommt überraschend Firmengründer Niki Lauda zum Zug. „Aus einem transparenten Bieterprozess ist heute in den frühen Morgenstunden die Laudamotion GmbH als Bestbieter hervorgegangen.“ Das teilten die Insolvenzverwalter der österreichischen Nachrichtenagentur APA zufolge am frühen Morgen in Wien mit. dpa