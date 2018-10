später lesen Bürogebäude in New York wegen verdächtigem Paket geräumt Teilen

Ein großes Bürogebäude in New York, in dem unter anderem der US-Fernsehsender CNN seinen Sitz hat, ist nach dem Fund eines verdächtigen Pakets geräumt worden. Während einer laufenden Sendung war ein Sicherheitsalarm im Studio von CNN zu hören. dpa