Bürger vertrauen dem Bundespräsidenten und Bürgermeistern

Die Menschen in Deutschland vertrauen auf politischer Ebene einer Umfrage zufolge zurzeit am ehesten dem Bundespräsidenten. Laut einem RTL/n-tv-Trendbarometer gaben 79 Prozent an, dem Staatsoberhaupt - also aktuell Frank-Walter Steinmeier - großes oder sogar sehr großes Vertrauen entgegenzubringen. Im Vergleich zu 2014 stieg dieser Wert um 8 Prozentpunkte. Außerdem verlassen sich die Menschen hauptsächlich auf Politiker, die ihnen örtlich nah sind: 54 Prozent gaben in der Forsa-Umfrage an, Bürgermeister oder Oberbürgermeister für vertrauenswürdig zu halten. dpa