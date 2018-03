später lesen Brüssel bietet Großbritannien Handelsabkommen nach Brexit Teilen

Anders als von Großbritannien gewünscht will die Europäische Union nach dem Brexit ein herkömmliches Freihandelsabkommen mit London abschließen. Dies geht nach -Informationen aus dem Entwurf der Verhandlungsrichtlinien vor, den EU-Ratspräsident Donald Tusk heute vorstellen will. Er widerspricht den Vorstellungen, die die britische Premierministerin Theresa May ausgeführt hatte. Großbritannien will den Zugang zum europäischen Binnenmarkt nur in einzelnen Wirtschaftsbranchen. dpa