Die Polizei hat im Rhein-Main-Gebiet mehrere Salafisten festgenommen, die einen Terroranschlag geplant haben sollen. Sie wurden nach Razzien in Hessen und in Rheinland-Pfalz gefasst. Die Männer sollen gemeinsam verabredet haben, einen islamistisch-terroristisch motivierten Anschlag zu verüben und dabei so viele „Ungläubige“ wie möglich zu töten. dpa