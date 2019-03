Auf dem Konto seien Drohungen und ein Foto mit Waffen zu sehen gewesen. Der Mann sei deshalb in Straßburg festgenommen worden. Der Anschlag in Straßburg am 11. Dezember 2018 riss fünf Menschen aus dem Leben, mehrere wurden verletzt. Chekatt wurde bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet.