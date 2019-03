später lesen Britischer Vize-Premierminister möchte May nicht ersetzen Teilen

Twittern







Der britische Vize-Premierminister David Lidington hat kein Interesse am Amt seiner Chefin Theresa May. May mache einen „fantastischen Job“, sagte Lidington, der angeblich als Interims-Premierminister gehandelt wird, zu Journalisten. dpa