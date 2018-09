später lesen Britischer Außenminister sauer wegen Posts von Tusk Teilen

Twittern







Nicht lustig: Der britische Außenminister Jeremy Hunt hat pikiert auf einen Instagram-Post zum Brexit von EU-Ratspräsident Donald Tusk reagiert. Unter einem Foto von Premierministerin Theresa May und Tusk am Kuchenbüffet auf dem EU-Gipfel in Salzburg stand: „Ein Stück Kuchen vielleicht? dpa