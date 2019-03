später lesen Britische Polizei stuft Messerattacke als Terrorvorfall ein Teilen

Twittern







Die Polizei in Großbritannien hat eine Messerattacke in der Grafschaft Surrey als „von rechts inspirierten“ terroristischen Vorfall eingestuft. Die Attacke ereignete sich bereits am Samstagabend. Ein 50 Jahre alter Mann war wegen versuchten Mordes festgenommen worden. dpa