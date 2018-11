später lesen Brexit-Vertrag: London und Brüssel „im Prinzip“ einig Teilen

Vor dem Brexit-Gipfel am Sonntag sind die Unterhändler der Europäischen Union und Großbritanniens einen entscheidenden Schritt weiter - aber noch nicht am Ziel. Beide Seiten einigten sich „im Prinzip“ auf eine politische Erklärung zu ihren künftigen Beziehungen nach dem EU-Austritt Großbritanniens 2019. Trotzdem bleiben offene Punkte, und die britische Premierministerin Theresa May plant für Samstag eine allerletzte Verhandlungsrunde in Brüssel. dpa