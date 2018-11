später lesen Brexit-Hardliner drohen May mit Ultimatum Teilen

Führende britische Euroskeptiker aus der konservativen Partei von Premierministerin Theresa May haben den Druck auf die angeschlagene Regierungschefin erhöht. Gemeinsam mit der nordirischen Protestantenpartei DUP setzten sie May in einem Zeitungsartikel im „Sunday Telegraph“ ein Ultimatum zur Änderung ihrer Brexit-Pläne. dpa