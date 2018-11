später lesen Brauhaus statt Bauhaus - Feine Sahne feiert in Dessau Teilen

Trotz der Absage des Bauhaues hat die linke Punkband Feine Sahne Fischfilet in Dessau gespielt. In der Alten Brauerei feierten Hunderte Konzertbesucher am Abend ausgelassen mit den Musikern. Jan „Monchi“ Gorkow sagte, auf diese Weise könnten sie nicht nur vor 120 Menschen spielen wie es auf der Bauhausbühne möglich gewesen wäre, sondern vor sechsmal so vielen. dpa