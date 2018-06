später lesen Brasilien patzt zum WM-Auftakt: Nur 1:1 gegen die Schweiz Teilen

Brasilien hat sein WM-Auftaktspiel überraschend nicht gewinnen können. Gegen die Schweiz kam der Rekordchampion in Rostow-am-Don nur zu einem 1:1. Philippe Coutinho brachte die Seleçao in der 20. Minute mit einem sehenswerten Schlenzer in Führung. dpa