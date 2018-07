später lesen Brandgefahr: Schweizer Nationalfeiertag meist ohne Feuerwerk Teilen

Viele Schweizer müssen wegen der großen Hitze und Trockenheit an ihrem Nationalfeiertag am 1. August auf das traditionelle Feuerwerk verzichten. Bei der offiziellen Bundesfeier in Basel wurde das große Feuerwerk abgesagt. dpa