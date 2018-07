Untersuchungen ergaben, dass eine Fehlfunktion des Moduls in einigen Fahrzeugen einen Brand verursachen könnte. Insgesamt geht es um 106 317 Autos. Wie die südkoreanische Zeitung „JoongAng-Ilbo“ berichtete, gerieten in diesem Jahr etwa 15 Diesel-Autos des Modells 520d während der Fahrt in Brand. Es habe insgesamt 27 Brandvorfälle unter sämtlichen BMW-Modellen gegeben.