Brandenburger SPD-Europakandidat räumt Täuschung ein

Der Kandidat der Brandenburger SPD für die Europawahl, Simon Vaut, hat falsche Angaben zu seinem Wohnsitz gemacht. Dem „Spiegel“ sagte Vaut, er habe nie in Brandenburg an der Havel gewohnt, sondern immer in Berlin. dpa