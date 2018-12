später lesen Brand in Berliner Hochhaus - Menschen eingeschlossen Teilen

In einem Hochhaus in Berlin-Mitte ist am Silvesternachmittag ein Brand ausgebrochen. Betroffen sei die 8. Etage, sagte ein Sprecher. Die Feuerwehr ist mit rund 90 Kräften im Einsatz. Es sei noch unklar, ob es Verletzte gebe, sagte ein Feuerwehrsprecher. dpa