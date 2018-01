später lesen Brand im Trump Tower in New York Teilen

Im Trump Tower in New York, dem privaten Wohnsitz von US-Präsident Donald Trump und seiner Familie, ist ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand und das Gebäude wurde nicht evakuiert, teilte die Polizei mit. Aufnahmen des TV-Senders NBC zeigten rund ein Dutzend Feuerwehrleute auf dem Dach des Wolkenkratzers und weißen Rauch, der aus einer Öffnung aufstieg. Der Brand war offenbar an einem Schaltkasten im Gebäude ausgebrochen. Trump befand sich zur Zeit des Feuers nicht in dem Gebäude an der Fifth Avenue in New York. dpa