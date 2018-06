später lesen Bräutigam stirbt bei Junggesellenabschied Teilen

Twittern







Bei seinem Junggesellenabschied ist ein 34 Jahre alter Mann in Baden-Württemberg von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der Bräutigam sei noch an der Unfallstelle in Alpirsbach gestorben, teilte die Polizei mit. dpa