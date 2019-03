später lesen Boxlegende George Foreman trauert um Tochter Freeda Teilen

US-Boxlegende George Foreman trauert um seine Tochter Freeda. „Der erste Sonntag in 42 Jahren ohne Freeda. Sie ist jetzt bei ihrem Schöpfer“, twitterte der 70-jährige Foreman. Die Tochter des früheren Schwergewicht-Weltmeisters wurde Medienberichten zufolge am Samstag im Alter von 42 Jahren tot in ihrem Haus bei Houston aufgefunden. dpa