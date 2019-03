später lesen Borussia Dortmund verliert - FC Bayern kann aufschließen Teilen

Spitzenreiter Borussia Dortmund hat in der Fußball-Bundesliga verloren und damit Bayern München die Chance eröffnet, am Samstag nach Punkten gleichzuziehen. Der BVB unterlag am Abend 1:2 beim FC Augsburg und hat damit weiter 54 Punkte. dpa