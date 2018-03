später lesen Boomende Paketbranche sucht händeringend Mitarbeiter Teilen

Die boomende Paketbranche sucht in Deutschland händeringend nach Mitarbeitern. Wegen des demografischen Wandels und der geringen Arbeitslosenquote werde es für die Firmen immer schwieriger, den steigenden Bedarf an geeigneten Zustellern zu decken, teilte der Bundesverband Paket&Expresslogistik mit. Die Paketbranche wächst seit Jahren dank des boomenden Online-Handels und der guten Wirtschaftslage. Die Menge der Pakete, die in Deutschland pro Jahr versandt werden, stieg laut Bundesnetzagentur von 2010 bis 2016 um rund 50 Prozent auf 2,522 Milliarden. dpa