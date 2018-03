später lesen Bolt hat mit BVB-Profis trainiert - Freitag fürs Publikum Teilen

Usain Bolt hat sein Training mit den Profis von Borussia Dortmund bereits absolviert. Nach -Informationen hat der 31-Jährige am Donnerstagnachmittag auf dem Gelände in Dortmund-Brackel eine insgesamt zweistündige Einheit mit den neun verblieben BVB-Profis und Trainer Peter Stöger absolviert. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet. Am Freitag will Bolt dann noch mal für das Publikum mit der Mannschaft trainieren. Dafür wird der BVB seine wegen der Länderspiele dezimierte Mannschaft mit Nachwuchsspielern auffüllen. dpa