Seine Comeback-Show am 31. August in Berlin ist ausverkauft - jetzt hat Sänger und Komponist Dieter Bohlen sechs weitere Konzerte angekündigt. In „Dieters Tagesschau“ auf seinem Instagram-Account sagte der 65-Jährige : „Leute, vielen Dank für die 10 000 Karten, die in drei Tagen weg waren. dpa