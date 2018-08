später lesen Böschungsbrand bei Fulda - Bahnstrecke wieder frei Teilen

Ein Böschungsbrand an einem Gleis in Hessen hat am Abend den Nah- und Fernverkehr der Deutschen Bahn über mehrere Stunden behindert. Auch der ICE-Betrieb war betroffen. Es kam zu Teilausfällen und Verspätungen. dpa