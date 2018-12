später lesen Blaue Paulskirche erinnert an Erklärung der Menschenrechte Teilen

Die Frankfurter Paulskirche ist am Abend bei einer Aktion für Menschenrechte in blaues Licht getaucht worden. Damit wurde an die Erklärung der UN-Menschenrechts-Charta vom 10. Dezember 1948 erinnert. dpa