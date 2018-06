später lesen „Bild“: Von der Leyen will 25 Milliarden mehr für Bundeswehr Teilen

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen will laut„Bild“-Zeitung bis zum Ende der Legislaturperiode in drei Jahren rund 15 Milliarden Euro mehr für die Bundeswehr haben, als ihr Finanzminister Olaf Scholz bislang zugestehen will. dpa