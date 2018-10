später lesen „Bild“: Gerhard Delling hört 2019 bei der ARD auf Teilen

Sportmoderator Gerhard Delling wird nach Informationen der „Bild“-Zeitung im Mai 2019 bei der ARD aufhören. „Ich will nach den vielen Jahren jetzt Neues kennenlernen, will mich ausprobieren, will noch viel lernen“, sagte der 59-Jährige der Zeitung. dpa