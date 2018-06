später lesen Bewegung im europäischen Asylstreit beim Brüsseler Gipfel Teilen

Twittern







Nach stundenlangen Verhandlungen hat sich beim EU-Gipfel in Brüssel am frühen Morgen Bewegung im europäischen Asylstreit angedeutet. Diplomaten berichteten von einem neuen Kompromissvorschlag, wonach geschlossene Aufnahmelager für gerettete Bootsflüchtlinge in solchen EU-Ländern eingerichtet werden, die sich freiwillig dazu bereit erklären. dpa