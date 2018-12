später lesen Bewaffneter verschanzt sich in Büro - SEK stürmt Gebäude Teilen

Twittern







Ein bewaffneter Mann hat in einem Gebäude in Aschaffenburg zwei Frauen bedroht und vorübergehend in seine Gewalt gebracht. Der ehemalige Mitarbeiter war nach Polizeiangaben mit einer Pistole in das Büro der Firma gekommen. dpa