später lesen Betrunkener schubst Mann von U-Bahnsteig - Halswirbelbruch Teilen

Twittern







Ein Betrunkener hat in Berlin einen Mann auf einem U-Bahnsteig so geschubst, dass er ins Gleisbett fiel. Der 34-Jährige wurde mit einem gebrochenen Halswirbel in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. dpa