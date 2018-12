später lesen Betrunkener fährt Fußgänger in Berlin um - fünf Verletzte Teilen

Twittern







Ein laut Polizei betrunkener Autofahrer ist in Berlin-Wedding in mehrere Fußgänger gerast. Fünf Menschen wurden verletzt. Der Autofahrer kam am frühen Morgen von der Fahrbahn ab, raste auf einen Gehweg und fuhr dort mehrere Menschen um. dpa