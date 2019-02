später lesen Berlin: Siebenjähriger Junge stürzt aus 10. Stock und stirbt Teilen

Twittern







In Berlin-Neu-Hohenschönhausen ist am Mittwochabend ein siebenjähriger Junge aus dem 10. Stock eines Wohnhauses gestürzt und an seinen schweren Verletzungen gestorben. Feuerwehrleute hätten sich noch bemüht, ihn wiederzubeleben, aber leider vergeblich, teilte die Feuerwehr mit. dpa