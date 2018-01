später lesen Berichte: May will Kabinett umbilden Teilen

In Großbritannien will Premierministerin Theresa May Berichten zufolge morgen mit der Umbildung des Kabinetts beginnen. Betroffen sein könnten unter anderem das Bildungs- und das Wirtschaftsressort mit den Ministern Justine Green und Greg Clark. Das berichteten die britische Nachrichtenagentur PA und mehrere Zeitungen. Keine Veränderungen werde es wohl in den Schlüsselressorts Außen-, Innen- und Brexitministerium geben. Eine Kabinettsumbildung wird seit längerem erwartet. dpa