US-Justizminister William Barr wird den umstrittenen Bericht von Russland-Sonderermittler Robert Mueller bis Mitte April den Kongressabgeordneten und der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Das kündigte er in einem Brief an die Parlamentarier in Washington an, aus dem die „Washington Post“ zitierte. dpa