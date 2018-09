später lesen Bericht: USA wollen weniger an die Nato zahlen Teilen

Die US-Regierung will einem Medienbericht zufolge ihre direkten Zahlungen an die Nato kürzen. US-Vertreter hätten in Nato-Gremien einen entsprechenden Vorstoß angekündigt, berichten „Stuttgarter Zeitung“ und „Stuttgarter Nachrichten“ unter Berufung auf einen Nato-Diplomaten. dpa