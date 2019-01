Mit Kinderarmut werde man sich nicht abfinden. Deshalb arbeite die SPD an „einer eigenständigen Absicherung für Kinder“, heißt es in dem Papier, das der „Süddeutschen Zeitung“ vorliegt. Noch in diesem Jahr solle ein Konzept vorgelegt werden. Im Kern geht es laut Zeitung darum, bestehende Sozialleistungen und steuerliche Förderungen für Familien zu bündeln.