Die Berliner Polizei hat ihre Suche nach der Leiche der verschwundenen Rebecca in Brandenburg einem Medienbericht zufolge wieder aufgenommen haben. Die Polizei sei erneut in einem Wald in der Nähe des kleinen Ortes Kummersdorf 50 Kilometer südöstlich von Berlin unterwegs, berichtete der RBB. dpa