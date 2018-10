Bei der Betreuung der in der Regel behinderten Arbeitslosen und ihrer Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt handelten die Jobcenter „überwiegend nicht zielführend“, heiße es in dem BA-Bericht. Die Kommunikation mit ihnen etwa sei „in nahezu allen Fällen unzureichend“, die Abstände zwischen den Gesprächen zu lang.