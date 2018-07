später lesen Bericht: Jeder zehnte Nordkoreaner muss Sklavenarbeit leisten Teilen

Jeder zehnte Nordkoreaner muss dem Bericht einer Menschenrechtsorganisation zufolge in seinem Heimatland Sklavenarbeit leisten. In Nordkorea gebe es weltweit am meisten vom Staat befohlene Zwangsarbeit, unter anderem im Bergbau, heißt es in dem Bericht der Walk Free Foundation. dpa