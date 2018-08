später lesen Bericht: Gemeinsamer Auftritt von Merkel und Söder geplant Teilen

Bundeskanzlerin Angela Merkel wird im bayerischen Landtagswahlkampf zumindest einmal an der Seite von Ministerpräsident Markus Söder auftreten. Dies berichtet die „Augsburger Allgemeine“. Merkel komme auf Einladung des CSU-Ehrenvorsitzenden Theo Waigel am 30. September - also rund zwei Wochen vor der Wahl - zu einem Europa-Forum nach Ottobeuren. dpa