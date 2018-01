später lesen Bericht: Ende des Baubooms in Deutschland Teilen

Der Boom beim Wohnungsneubau in Deutschland geht laut einem Bericht der „Süddeutschen Zeitung“ zu Ende. Das Blatt beruft sich darin auf eine neue Prognose des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Nach Wachstumsraten von jährlich teilweise mehr als zehn Prozent dürfte der Zuwachs bei den Neubauten von Wohnungen „stark an Dynamik verlieren“, heißt es in der Studie. Unterm Strich würden die Investitionen für den Wohnungsneubau 2018 um knapp fünf Prozent und 2019 um nur noch knapp ein Prozent zulegen. Mögliche Gründe sehen die DIW-Forscher im knappen Bauland in gefragten Lagen. dpa