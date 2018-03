später lesen Bericht: Elf Tote bei Absturz eines türkischen Flugzeugs im Iran Teilen

Beim Absturz eines türkischen Privatflugzeugs im westlichen Iran sind alle elf Menschen an Bord ums Leben gekommen. Das berichtet die iranische Nachrichtenagentur Fars unter Berufung auf Quellen am Absturzort. Eine offizielle Bestätigung lag noch nicht vor. Laut Fars prallte die Maschine gegen einen Berg und explodierte. An Bord waren acht Passagiere und drei Crewmitglieder. Die zivile Luftfahrtbehörde im Iran bestätigte den Absturz. Rettungsteams wurden zum Absturzort entsandt. Die Maschine war von Sharjah in den Vereinigten Arabischen Emiraten Richtung Istanbul unterwegs. dpa