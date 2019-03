später lesen Bericht: 59 deutsche IS-Anhänger in Syrien in Haft Teilen

In Syrien sitzen einem Medienbericht zufolge zurzeit 59 Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat mit deutschen Pässen in Haft. Drei Viertel der Islamisten in den Gefängnissen oder Internierungslagern seien Frauen, berichtete der „Spiegel“. dpa